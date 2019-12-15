В гамме Toyota появится бюджетный кроссовер длиной четыре метра

Ожидается, что в 2020 году Suzuki оснастит кроссовер умеренно-гибридной силовой установкой с 105-сильным (138 Нм крутящего момента) атмосферным бензиновым мотором 1.5, знакомым по компактвэнам XL6 и Ertiga. Агрегат будет работать в тандеме с 5-скоростной «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом». Привод — только на передние колёса, однако клиренс кроссовера сохранится на отметке 198 миллиметров. Такую же начинку «унаследует» вседорожник под брендом Toyota.

Для индийского филиала Toyota выпуск перелицованного кроссовера Vitara Brezza станет второй моделью в партнёрстве с Suzuki. Полгода назад японские фирмы выпустили недорогой хэтчбек Glanza, который представляет собой клон Suzuki Baleno. В ответ Suzuki получит возможность продавать на индийском рынке модернизированный седан Toyota Corolla со своим логотипом.