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21:21

В гамме Toyota появится бюджетный кроссовер длиной четыре метра

Новинка дебютирует в Индии в рамках коллаборации компаний Toyota и Suzuki

© GaadiWaadi, неофициальный рендер
Сергей Ильин
Индийский филиал Toyota тестирует перелицованную версию субкомпактного вседорожника Suzuki Vitara Brezza. Премьера модели пройдёт на автосалоне в Нью-Дели в начале февраля следующего года. От исходного кроссовера копия под брендом Toyota будет отличаться только логотипами и радиаторной решёткой.

По габаритам новинка повторит Suzuki Vitara Brezza, то есть длина модели после бейдж-инжиниринга составит 3995 миллиметров. В настоящий момент вседорожник оснащается 1,3-литровым турбодизелем мощностью 90 лошадиных сил и крутящим моментом 200 Нм, однако в следующем году мотор отправят в отставку из-за несоответствия экологическим нормам.

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Фото: Suzuki Vitara Brezza

Ожидается, что в 2020 году Suzuki оснастит кроссовер умеренно-гибридной силовой установкой с 105-сильным (138 Нм крутящего момента) атмосферным бензиновым мотором 1.5, знакомым по компактвэнам XL6 и Ertiga. Агрегат будет работать в тандеме с 5-скоростной «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом». Привод — только на передние колёса, однако клиренс кроссовера сохранится на отметке 198 миллиметров. Такую же начинку «унаследует» вседорожник под брендом Toyota.

Для индийского филиала Toyota выпуск перелицованного кроссовера Vitara Brezza станет второй моделью в партнёрстве с Suzuki. Полгода назад японские фирмы выпустили недорогой хэтчбек Glanza, который представляет собой клон Suzuki Baleno. В ответ Suzuki получит возможность продавать на индийском рынке модернизированный седан Toyota Corolla со своим логотипом.

В настоящий момент базовый Suzuki Vitara Brezza можно приобрести примерно за 790 тысяч рупий (около 700 тысяч рублей по текущему курсу). После смены силового агрегата кроссовер может немного подорожать.

Производство вседорожника Vitara Brezza на индийском заводе Toyota начнётся не раньше 2022 года. За пределами Индии модель продавать не планируют.

Источник: GaadiWaadi