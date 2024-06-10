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Опубликовано 10 июня 2024, 06:06
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Американец проехал 1,4 млн км на Toyota Tundra: вот что сломалось

За шесть лет показания одометра приблизились к отметке 900 тысяч миль
Американец проехал 1,4 миллиона километров на Toyota: вот что сломалось. Пользователь соцсети Reddit поделился фотографией панели приборов пикапа с показаниями 878 987 миль (1,41 миллиона километров) и дилерской наклейкой о прохождении ТО на отметке 878 400 миль. Водитель подтвердил, что Toyota Tundra сохранила исходный 5,7-литровый V8, но на пробеге полмиллиона миль (805 тысяч километров) пришлось поменять трансмиссию.
Американец проехал 1,4 млн км на Toyota Tundra: вот что сломалось
© Human-Chapter-2784/Reddit
Сергей Ильин
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Пользователь утверждает, что регулярно обслуживал Toyota Tundra у местного дилера, а помимо коробки передач пришлось поменять ступичные подшипники. В остальном дело ограничилось регламентными ТО: дополнительных затрат не потребовалось. Похоже, пикап был куплен в апреле 2018 года, то есть на достижение 879 тысяч миль ушло 73 месяца.

Американец проехал 1,4 млн км на Toyota Tundra: вот что сломалось

© Human-Chapter-2784/Reddit

Нетрудно подсчитать, что месячные и дневные пробеги безумные: к дилеру приходилось заезжать через пару недель, ведь каждый день пикап проходил по 644 километра! Очевидно, что речь идёт о трассовых пробегах, но даже в таком случае с 2018 года сожжено более 188 тысяч литров бензина. Вероятно, рекордсменом оказалась базовая заднеприводная Toyota Tundra.

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Для чего владельцу пикапа потребовалось хвастаться своим пробегом в соцсетях? Причина может быть простой: Toyota отслеживает вирусные посты и нередко дарит рекордсменам новые машины в рекламных целях. Скорее всего для очередной красивой истории Tundra придётся достичь миллиона миль, но с такими дневными пробегами на это потребуется меньше года.

Источник:Reddit
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Toyota
#Tundra
#Пикапы