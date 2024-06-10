Американец проехал 1,4 млн км на Toyota Tundra: вот что сломалось

За шесть лет показания одометра приблизились к отметке 900 тысяч миль

Американец проехал 1,4 миллиона километров на Toyota: вот что сломалось. Пользователь соцсети Reddit поделился фотографией панели приборов пикапа с показаниями 878 987 миль (1,41 миллиона километров) и дилерской наклейкой о прохождении ТО на отметке 878 400 миль. Водитель подтвердил, что Toyota Tundra сохранила исходный 5,7-литровый V8, но на пробеге полмиллиона миль (805 тысяч километров) пришлось поменять трансмиссию.