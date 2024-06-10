Американец проехал 1,4 млн км на Toyota Tundra: вот что сломалось

Американец проехал 1,4 млн км на Toyota Tundra: вот что сломалосьЗа шесть лет показания одометра приблизились к отметке 900 тысяч миль
Пользователь утверждает, что регулярно обслуживал Toyota Tundra у местного дилера, а помимо коробки передач пришлось поменять ступичные подшипники. В остальном дело ограничилось регламентными ТО: дополнительных затрат не потребовалось. Похоже, пикап был куплен в апреле 2018 года, то есть на достижение 879 тысяч миль ушло 73 месяца.
Нетрудно подсчитать, что месячные и дневные пробеги безумные: к дилеру приходилось заезжать через пару недель, ведь каждый день пикап проходил по 644 километра! Очевидно, что речь идёт о трассовых пробегах, но даже в таком случае с 2018 года сожжено более 188 тысяч литров бензина. Вероятно, рекордсменом оказалась базовая заднеприводная Toyota Tundra.
Для чего владельцу пикапа потребовалось хвастаться своим пробегом в соцсетях? Причина может быть простой: Toyota отслеживает вирусные посты и нередко дарит рекордсменам новые машины в рекламных целях. Скорее всего для очередной красивой истории Tundra придётся достичь миллиона миль, но с такими дневными пробегами на это потребуется меньше года.