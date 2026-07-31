Toyota выпустила самую дорогую Corolla в истории

Инженеры Toyota также доработали систему полного привода, сократили передаточные числа шестиступенчатой механической коробки и оснастили интеркулер системой впрыска охлаждающей жидкости — последняя пригодится в основном на треке. Кроме того, демонтаж второго ряда сидений позволил облегчить машину на 30 килограммов.

Под капотом новинки всё тот же 1,6-литровый турбомотор, что и на GR Corolla, с отдачей 300 л.с. Инженеры увеличили крутящий момент с 400 до 410 Нм. Даже 8-дюймовый сенсорный экран перекочевал на GRMN Corolla без изменений.

Главная причина высокой цены — эксклюзивность: Toyota выпустит всего 730 машин на весь мир. Так что даже при наличии купить такую GRMN Corolla будет крайне непросто.