Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова

При этом источники жидкости и воздуха могут быть как внешними, так и внутренними. Для этого предлагается оснащать автомобиль компрессором и резервуаром для воды.

Ранее Toyota запатентовала продвинутую систему ароматизации салона, который будет «узнавать» водителя и выбирать соответствующий запах. Среди интересных особенностей — удаляющий запахи дезодоратор, который может приводить салон к нейтральному состоянию после выключения двигателя и блокировки дверей. Кроме того, система может определять «несанкционированный запуск двигателя» и распылять вместо парфюма слезоточивый газ.