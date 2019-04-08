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18:22

Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова

Грузовую платформу пикапа предлагается оборудовать форсунками и трубопроводами

Компания Toyota запатентовала встроенную систему мойки кузова для пикапов. Описанное в документе устройство состоит из нескольких форсунок и и сети трубопроводов, к которой подключается шланг для подачи воды.

Патент Toyota предусматривает интеграцию трубопровода в боковые стенки кузова, а также несколько вариантов исполнения. Форсунки могут быть выдвижными, оборудованными датчиками загрязнения и наличия предметов в кузове, таймером включения. Вдобавок производитель предусмотрел возможность подачи сжатого воздуха и повышения давления.

При этом источники жидкости и воздуха могут быть как внешними, так и внутренними. Для этого предлагается оснащать автомобиль компрессором и резервуаром для воды.

Ранее Toyota запатентовала продвинутую систему ароматизации салона, который будет «узнавать» водителя и выбирать соответствующий запах. Среди интересных особенностей — удаляющий запахи дезодоратор, который может приводить салон к нейтральному состоянию после выключения двигателя и блокировки дверей. Кроме того, система может определять «несанкционированный запуск двигателя» и распылять вместо парфюма слезоточивый газ.

В 2014 японская марка запатентовала конструкцию крыльев для «летающего автомобиля». По задумке, четыре крыла в нерабочем состоянии будут находиться в специальном отсеке на крыше. Активировать их можно нажатием кнопки из салона

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