Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова

Патент Toyota предусматривает интеграцию трубопровода в боковые стенки кузова, а также несколько вариантов исполнения. Форсунки могут быть выдвижными, оборудованными датчиками загрязнения и наличия предметов в кузове, таймером включения. Вдобавок производитель предусмотрел возможность подачи сжатого воздуха и повышения давления.
При этом источники жидкости и воздуха могут быть как внешними, так и внутренними. Для этого предлагается оснащать автомобиль компрессором и резервуаром для воды.
Ранее Toyota запатентовала продвинутую систему ароматизации салона, который будет «узнавать» водителя и выбирать соответствующий запах. Среди интересных особенностей — удаляющий запахи дезодоратор, который может приводить салон к нейтральному состоянию после выключения двигателя и блокировки дверей. Кроме того, система может определять «несанкционированный запуск двигателя» и распылять вместо парфюма слезоточивый газ.
В 2014 японская марка запатентовала конструкцию крыльев для «летающего автомобиля». По задумке, четыре крыла в нерабочем состоянии будут находиться в специальном отсеке на крыше. Активировать их можно нажатием кнопки из салона