Toyota построила собственный «умный» город в Японии

Раньше там располагался завод Toyota Motor East Japan

Toyota показала часть своего «города будущего». Завершилось строительство первой очереди города Woven City — это «умный» город в префектуре Сидзуока у подножья горы Фудзи, который Toyota строит уже пять лет. «Тканый город», который в итоге займет площадь 700 тысяч квадратных метров, возводят для тестирования автономных машин. Полученный опыт Toyota планирует применять в своих автомобилях.