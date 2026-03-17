Toyota зарегистрировала Corolla для торговли в России

Согласно документации, под маркой Corolla планируется продавать широкий спектр техники: внедорожники, автобусы, грузовики, электромобили и другие виды транспортных средств.

Несмотря на уход с российского рынка, компания продолжает защищать свои активы в стране. Ранее в этом году Toyota уже зарегистрировала в РФ такие товарные знаки, как Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso и Lexus.

В настоящий момент японский концерн представлен в России дочерним обществом «Тойота Мотор». Финансовые показатели организации значительно снизились: если в 2021 году выручка составляла 332 млрд рублей, то по итогам 2024 года она сократилась до 7,2 млрд. Прибыль компании за прошлый год достигла 2,5 млрд рублей.

Ранее стали известны самые популярные кроссоверы, которые россияне гонят из Китая.