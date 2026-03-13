Toyota зарегистрировала в России новые товарные знаки

Зарегистрированные знаки позволят концерну официально продавать в России широкий спектр техники: от легковых и спортивных автомобилей до автобусов и электромобилей.

Напомним, что российское подразделение ООО «Тойота Мотор» продолжает работу. За последние годы его финансовые показатели претерпели значительные изменения: с 2021 года выручка сократилась с 332 млрд до 7,2 млрд рублей (падение в 47 раз).

Однако по итогам 2025 года компания зафиксировала прибыль в размере 2,5 млрд рублей.

