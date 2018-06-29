Toyota начала продавать в России крошечный кроссовер

Компания Toyota объявила о том, что с 1 июля на российском рынке начнутся продажи компактного кроссовера C-HR, который почти на 25 сантиметров короче RAV4. За месяц, прошедший с момента объявления цен на модель, производитель получил около 200 заказов на этот автомобиль.

Кроссовер предлагается с двумя бензиновыми моторами: турбированным агрегатом объемом 1,2 литра, выдающим 115 сил, и двухлитровым атмосферником мощностью 148 сил.

Базовый вариант модели имеет передний привод, 1,2-литровый двигатель и шестиступенчатую механическую коробку передач. Стоит такая машина 1 299 000 рублей. В ее оснащение входит кондиционер и аудиосистема с четырьмя динамиками.

Переднеприводная модификация с вариатором доступна только с мотором 2.0. Автомобиль в этой версии стоит 1 670 000 рублей. В комплектацию включен климат-контроль, обогрев руля, передних кресел и зоны покоя дворников, а также камера заднего вида и мультимедийная система.

Топовый вариант оценивается в 2 083 000 рублей. Он предлагается только с полным приводом и мотором 1.2. У такой машины есть бесключевой доступ, кожаная отделка салона и LED-фары.

В качестве опций предлагаются пакеты опций под названиями Sport, SUV и Chrome, которые предполагают установку различных накладок на кузов, а также наклейки с изображением сноуборда, велосипеда или серфинга.