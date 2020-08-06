Видео: катафалк на базе Toyota Crown превратили в машину для дрифта

Toyota Crown S130 восьмого поколения выпускалась с 1987 по 1999 годы, пережив рестайлинг в 1991 году. Обновленный универсал оснащался двигателями объемом от двух до трех литров мощностью от 102 до 233 лошадиных сил, автоматическими и механическими коробками. Привод – исключительно задний.

Ранее американские тюнеры решили сделать машину для дрифта из BMW X3 M. Кроссовер с полноприводной трансмиссией M xDrive оснастили функцией отключения передней оси.