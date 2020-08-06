15:54

Видео: катафалк на базе Toyota Crown превратили в машину для дрифта

Универсал модифицировали по заказу Новосибирской ритуальной фирмы

© necropolis_expo / Instagram
Мария Евдокимова
На выставке «Некрополь-Приморье 2020» под Владивостоком, посвященной ритуальной продукции и похоронным услугам, показали переделанный под дрифт-автомобиль Toyota Crown в кузове S130. В Instagram выставки появилось видео с катафалком, скользящим боком по мокрой дороге.

Переделкой универсала занимался автомеханик Игорь Миронов по заказу ритуальной компании из Новосибирска. Причина, по которой похоронное бюро заказало тюнинг катафалка, неизвестна.

В видео механик рассказал, что с автомобилем пришлось повозиться: его занизили, заменили почти всю ходовую часть, пружины, задний мост и редуктор. Особые сложности вызвала трансмиссия – по итогу работ Toyota получила «симбиоз» двух разных коробок передач.

«Он может встать боком, делать перекладки – все, что должен делать подготовленный автомобиль для дрифта», – описал Миронов новые возможности универсала.

Видео: necropolis_expo / Instagram

Toyota Crown S130 восьмого поколения выпускалась с 1987 по 1999 годы, пережив рестайлинг в 1991 году. Обновленный универсал оснащался двигателями объемом от двух до трех литров мощностью от 102 до 233 лошадиных сил, автоматическими и механическими коробками. Привод – исключительно задний.

Ранее американские тюнеры решили сделать машину для дрифта из BMW X3 M. Кроссовер с полноприводной трансмиссией M xDrive оснастили функцией отключения передней оси.