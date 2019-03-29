Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:09

Toyota вложит в российский автопром 20 миллиардов рублей

Средства направят на локализацию новых компонентов и модернизацию завода

Компания Toyota подала заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК) и планирует инвестировать в российское производство 20 миллиардов рублей. Сумма будет выбрана в течение 10 лет и направлена на локализацию ряда компонентов, а также модернизацию производства в Санкт-Петербурге.
Загрузка...

В рамках договора Toyota собирается провести модернизацию производства, сохранив текущий локализованный модельный ряд. На заводе в Санкт-Петербурге по-прежнему планируется выпускать Camry и RAV4. Впрочем, изменения все-таки будут: Toyota станет использовать электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, бензобаки и выхлопную систему местных поставщиков.

В рамках СПИК Минпромторг также требует от компаний локализации двигателя, коробки передач и инвестиций в НИОКР. Однако эксперты, опрошенные издание «Коммерсант», считают, что объемы продаж Toyota на российском рынке не могут обеспечитесь рентабельности таких вложений, и история с «Фордом» это подтверждает.

Компания Ford приняла решение закрыть два предприятия по производству легковых автомобилей, а также завод двигателей в Елабуге. В России у марки останется только производство фургонов Ford Transit, которым будет управлять Sollers.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...