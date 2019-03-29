Toyota вложит в российский автопром 20 миллиардов рублей

В рамках договора Toyota собирается провести модернизацию производства, сохранив текущий локализованный модельный ряд. На заводе в Санкт-Петербурге по-прежнему планируется выпускать Camry и RAV4. Впрочем, изменения все-таки будут: Toyota станет использовать электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, бензобаки и выхлопную систему местных поставщиков.

В рамках СПИК Минпромторг также требует от компаний локализации двигателя, коробки передач и инвестиций в НИОКР. Однако эксперты, опрошенные издание «Коммерсант», считают, что объемы продаж Toyota на российском рынке не могут обеспечитесь рентабельности таких вложений, и история с «Фордом» это подтверждает.

Компания Ford приняла решение закрыть два предприятия по производству легковых автомобилей, а также завод двигателей в Елабуге. В России у марки останется только производство фургонов Ford Transit, которым будет управлять Sollers.