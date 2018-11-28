Гибрид Toyota Prius обновился и получил полный привод

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал обновленный гибрид Toyota Prius. Для модели доработали интерьер и салон, а также добавили систему полного привода под названием AWD-e (он был у «Приуса» и до этого, правда, только в Японии). Она будет доступна в качестве опции.