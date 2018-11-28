Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:30

Гибрид Toyota Prius обновился и получил полный привод

Модели подправили внешность, салон и техническую начинку

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал обновленный гибрид Toyota Prius. Для модели доработали интерьер и салон, а также добавили систему полного привода под названием AWD-e (он был у «Приуса» и до этого, правда, только в Японии). Она будет доступна в качестве опции.

В новой трансмиссии на задней оси установлен дополнительный электромотор мощностью 7,2 лошадиные силы, который помогает автомобилю при старте с места и ускорении. При достижении 10 километров в час он отключается, и машина вновь становится переднеприводной.

>
Reload
1 / 2

Помимо этого, задний электромотор задействуется электроникой при проскальзывании передних колес или для стабилизации машины. Однако и в этом случае диапазон работы двигателя ограничен скоростью передвижения. Он может включаться только вплоть до 69 километров в час.

>
Reload
1 / 2

Основная силовая установка, выдающая 122 лошадиные силы, осталась прежней. «Приус» по-прежнему оснащается 1,8-литровым атмосферником мощностью 96 сил, электромотором спереди, вариатором и блоком батарей емкостью 6,5 ампер-часа. На полноприводных машинах литиевые аккумуляторы сменят никель-металлгидридые.

>
Reload
1 / 2

Внешне обновленный Prius можно узнать по новым фарам и бамперу, а также другим фонарям. В салоне машины появится 11,6-дюймовый вертикальный экран мультимедийной системы.

В России гибрид Toyota Prius сейчас предлагается по цене от 2 252 000 рублей за единственную комплектацию «Люкс».

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...