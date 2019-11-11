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14:26

Годовщину падения Берлинской стены отметили парадом культовых Trabant

К месту, где раньше проходила граница между ГДР и ФРГ, пригнали 65 культовых автомобилей Восточной Германии

В этом году Германия отметила 30-ю годовщину падения Берлинской стены, которая после войны разделяла ФРГ и ГДР. В честь этого на месте бывшей границы прошел парад автомобилей Trabant, который производили на территории ГДР и который до сих пор считается одним из главных символов зоны Советской оккупации.

Всего в параде приняли участие 65 экземпляров автомобилей, которые немцы в свое время ласково назвали «траби». Их производство запустили 7 ноября 1957 года — незадолго до этого Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли, в честь которого и назвали массовый автомобиль ГДР (по немецкий «спутник» — Trabant).

Производство малолитражек продолжалось вплоть до 1991 года, за это время с конвейеров завода сошли более 3,5 миллиона экземпляров. «Трабанты» успели пережить падение Берлинской стены в 1989 году, и стали одним из символов объединения Германии. Главной особенностью этих автомобилей была предельная простота — всего пять движущихся частей, отсутствие бензонасоса (бензин сам попадал в карбюратор) и двухтактный двигатель весом всего 40 килограммов.

Строили «траби» тоже не из совсем привычных компонентов — после войны у ГДР встал вопрос с созданием народного и дешевого в производстве автомобиля. Привычного сырья катастрофически не хватало, поэтому инженеры решили использовать дуропласт — размоченные в фенольной смоле хлопковые отходы, пропущенные через горячий пресс. Материал получился твердым и легким — собранная машина весила всего 600 килограммов.

Большинство немцев очень трепетно относятся ко всем сохранившимся экземплярам «Трабантов» — после падения Берлинской стены эти автомобили вереницей поехали на территорию Западной Германии, оставляя после себя свой «фирменный» сизый дым из выхлопной трубы, который многие прозвали «духом свободы». Именно поэтому даже сегодня на дорогах современной Германии можно встретить довольно много экземпляров «траби».

В честь 30-летнего юбилея падения стены немцы символически открыли ворота на месте бывшей границы и пропустили на бывшую территорию Западной Германии 65 автомобилей Trabant, пишет Reuters. Также в параде приняли участие еще несколько моделей, которые в послевоенное время производились на территории ГДР.