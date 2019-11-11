Годовщину падения Берлинской стены отметили парадом культовых Trabant

Всего в параде приняли участие 65 экземпляров автомобилей, которые немцы в свое время ласково назвали «траби». Их производство запустили 7 ноября 1957 года — незадолго до этого Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли, в честь которого и назвали массовый автомобиль ГДР (по немецкий «спутник» — Trabant).

Производство малолитражек продолжалось вплоть до 1991 года, за это время с конвейеров завода сошли более 3,5 миллиона экземпляров. «Трабанты» успели пережить падение Берлинской стены в 1989 году, и стали одним из символов объединения Германии. Главной особенностью этих автомобилей была предельная простота — всего пять движущихся частей, отсутствие бензонасоса (бензин сам попадал в карбюратор) и двухтактный двигатель весом всего 40 килограммов.