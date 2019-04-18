Болгарский тюнер сделал рестомод «Трабанта»

Салон «Трабанта» представляет собой сочетание клетчатой ткани и двухслойной кожи с мягкой прослойкой. Комбинация называется Ivory Soft и используется на обивке сидений и дверных панелей. Клетчатая ткань также есть на приборной панели, но там она сочетается с черной кожей. Оригинальными остались только подголовники. Магнитола — современная, но сделана в стиле ретро.