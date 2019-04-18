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15:47

Болгарский тюнер сделал рестомод «Трабанта»

Седан получил новую обивку салона и современные фары

Болгарское ателье Vilner построило рестомод главного автомобильного символа ГДР — Trabant 1.1. Маленькому седану практически полностью обновили салон, а также оборудовали его современными фарами с ходовыми огнями и встроенными поворотниками.
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Салон «Трабанта» представляет собой сочетание клетчатой ткани и двухслойной кожи с мягкой прослойкой. Комбинация называется Ivory Soft и используется на обивке сидений и дверных панелей. Клетчатая ткань также есть на приборной панели, но там она сочетается с черной кожей. Оригинальными остались только подголовники. Магнитола — современная, но сделана в стиле ретро.

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Все логотипы производителя Sachsenring Karosseriemodule заменены на цифру 21 — любимое число владельца автомобиля. Ее можно увидеть на боковинах кузова, крыше, центральных стойках. Крыша и колеса выкрашены «под клетку», повторяющую обивку салона.

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Trabant 1.1 1990 года оснащен 1,1-литровым двигателем от Volkswagen Polo. Его отдача — 45 лошадиных сил и 74 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с четырехступенчатой «механикой». Масса автомобиля — 700 килограммов.

Клетка стала символом и предыдущей работы Vilner — модифицированного варианта BMW M3 (E30) 1990 года. «Эмка» получила обвес от Evo II, 18-дюймовые колеса BBS, руль Momo Prototipo и «шестерку» 3.2 от M3 второго поколения (E36).

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