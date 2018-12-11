Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:22

Болгарское ателье построило BMW M3 с салоном в стиле Golf GTI

Компания Vilner представила финальный проект года

Болгарское ателье Vilner представило финальный проект года — модифицированную версию BMW M3 (E30) 1990 года с элементами обвеса от ограниченной версии спорткупе Evolution II. У автомобиля неродной двигатель, а также салон с отделкой классической клеткой-шотландкой, как у Golf GTI.

Кузов BMW M3 выкрашен в цвет Imola Red II из каталога BMW Individual. Комплект обвеса от Evo II дополняют 18-дюймовые колеса BBS с центральными колпачками в цвет машины и специально изготовленные задние фонари. Для отделки салона используется сочетание кожи и клетчатой ткани. Купе укомплектовано креслами Sparco, рулем Momo Prototipo и металлическими панелями, заменяющими напольные коврики. На месте заднего дивана установлен каркас безопасности.

>
Reload
1 / 5

Стоковый двигатель — 2,3-литровая рядная «четверка» мощностью 195 сил, заменен на «шестерку» 3.2 от M3 второго поколения (E36). Отдача агрегата составляет 321 лошадиных сила и 350 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика». Кроме того, на M3 установлена подвеска KW и еще ряд «самых лучших на рынке» компонентов.

>
Reload
1 / 6

Ранее Vilner показал седан Allroads Ronin, построенный на базе Mitsubishi Lancer Ralliart образца 2011 года и вдохновленный традициями и бытом самураев, Toyota Land Cruiser c сиденьями от «пятерки» BMW и Acura MDX с крылышками бабочек в салоне.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...