Болгарское ателье построило BMW M3 с салоном в стиле Golf GTI

Болгарское ателье Vilner представило финальный проект года — модифицированную версию BMW M3 (E30) 1990 года с элементами обвеса от ограниченной версии спорткупе Evolution II. У автомобиля неродной двигатель, а также салон с отделкой классической клеткой-шотландкой, как у Golf GTI.