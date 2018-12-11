Болгарское ателье построило BMW M3 с салоном в стиле Golf GTI

Кузов BMW M3 выкрашен в цвет Imola Red II из каталога BMW Individual. Комплект обвеса от Evo II дополняют 18-дюймовые колеса BBS с центральными колпачками в цвет машины и специально изготовленные задние фонари. Для отделки салона используется сочетание кожи и клетчатой ткани. Купе укомплектовано креслами Sparco, рулем Momo Prototipo и металлическими панелями, заменяющими напольные коврики. На месте заднего дивана установлен каркас безопасности.
Стоковый двигатель — 2,3-литровая рядная «четверка» мощностью 195 сил, заменен на «шестерку» 3.2 от M3 второго поколения (E36). Отдача агрегата составляет 321 лошадиных сила и 350 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика». Кроме того, на M3 установлена подвеска KW и еще ряд «самых лучших на рынке» компонентов.
Ранее Vilner показал седан Allroads Ronin, построенный на базе Mitsubishi Lancer Ralliart образца 2011 года и вдохновленный традициями и бытом самураев, Toyota Land Cruiser c сиденьями от «пятерки» BMW и Acura MDX с крылышками бабочек в салоне.