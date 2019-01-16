Китайцы раскрыли новый компактный кроссовер Chevrolet

Как сообщает сайт Autohome, по размерам новинка лишь чуть крупнее машины первого поколения: 4270 миллиметров в длину (+15 миллиметров) и 1791 миллиметров в ширину (+15 миллиметров). На те же 15 миллиметров выросла и колесная база — до 2570 миллиметров. При этом кузов кроссовера стал заметно ниже: 1602 миллиметра против 1675 ранее.

Внешность новинки выполнена в духе универсала Chevrolet Orlando второго поколения, который выпускается и продается пока только в Китае.