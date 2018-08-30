Видео: «пончики» на брутальном Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Под капотом Jeep Grand Cherokee Trackhawk установлен 6,2-литровый двигатель Hemi V8 c механическим нагнетателем. Отдача агрегата, совмещенного с восьмидиапазонным «автоматом», составляет 717 лошадиных сил и 875 Нм крутящего момента. С места до «сотни» внедорожник разгоняется за 3,7 секунды. Его максимальная скорость — 290 километров в час.