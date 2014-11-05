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18:36, 05 ноября 2014
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Новую «Мазду» MX-5 подготовили для гонок

С 2016 года родстер примет участие в новой гоночной моносерии

Компания Mazda представила трековый вариант родстера MX-5 нового поколения, который с 2016 года примет участие в собственной гоночной моносерии — Global MX-5 Cup. Заезды пройдут на автодромах в Северной Америке, Европе и Азии, а завершится соревнование на калифорнийской трассе Laguna Seca.

Гоночная Mazda MX-5
Гоночная Mazda MX-5
© Mazda
Ефим Репин

Компания Mazda представила трековый вариант родстера MX-5 нового поколения, который с 2016 года примет участие в собственной гоночной моносерии — Global MX-5 Cup. Заезды пройдут на автодромах в Северной Америке, Европе и Азии, а завершится соревнование на калифорнийской трассе Laguna Seca.

Представители японского производителя намерены огласить страны, где пройдут гонки нового монокубка, и окончательные технические характеристики автомобилей в следующем году. Пока точно известно лишь то, что машины будут оснащаться двухлитровыми бензиновыми двигателями и «механикой».

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Фото: Mazda

Зимой этого года «Мазда» приступит к доводочным испытаниям гоночного MX-5, выберет оптимальные шины, настройки подвески и силовой установки, а также внесет доработки в системы безопасности.

Победитель Global MX-5 Cup получит возможность провести однодневные тесты гоночного спортпрототипа Mazda в американском первенстве TUDOR SportsCar Championship.

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Фото: Mazda

Гражданская «Мазда» MX-5 дебютировала в сентябре. У модели поменялась платформа и появились моторы семейства SkyActiv. Ожидается, что модель будет предлагаться с 1,5- и 2,0-литровыми моторами мощностью 141 и 182 силы соответственно.

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