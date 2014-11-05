Новую «Мазду» MX-5 подготовили для гонок

Новую «Мазду» MX-5 подготовили для гонокС 2016 года родстер примет участие в новой гоночной моносерии
Компания Mazda представила трековый вариант родстера MX-5 нового поколения, который с 2016 года примет участие в собственной гоночной моносерии — Global MX-5 Cup. Заезды пройдут на автодромах в Северной Америке, Европе и Азии, а завершится соревнование на калифорнийской трассе Laguna Seca.
Компания Mazda представила трековый вариант родстера MX-5 нового поколения, который с 2016 года примет участие в собственной гоночной моносерии — Global MX-5 Cup. Заезды пройдут на автодромах в Северной Америке, Европе и Азии, а завершится соревнование на калифорнийской трассе Laguna Seca.
Представители японского производителя намерены огласить страны, где пройдут гонки нового монокубка, и окончательные технические характеристики автомобилей в следующем году. Пока точно известно лишь то, что машины будут оснащаться двухлитровыми бензиновыми двигателями и «механикой».
Фото: Mazda
Зимой этого года «Мазда» приступит к доводочным испытаниям гоночного MX-5, выберет оптимальные шины, настройки подвески и силовой установки, а также внесет доработки в системы безопасности.
Победитель Global MX-5 Cup получит возможность провести однодневные тесты гоночного спортпрототипа Mazda в американском первенстве TUDOR SportsCar Championship.
Фото: Mazda
Гражданская «Мазда» MX-5 дебютировала в сентябре. У модели поменялась платформа и появились моторы семейства SkyActiv. Ожидается, что модель будет предлагаться с 1,5- и 2,0-литровыми моторами мощностью 141 и 182 силы соответственно.