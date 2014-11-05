Новую «Мазду» MX-5 подготовили для гонок

Компания Mazda представила трековый вариант родстера MX-5 нового поколения, который с 2016 года примет участие в собственной гоночной моносерии — Global MX-5 Cup. Заезды пройдут на автодромах в Северной Америке, Европе и Азии, а завершится соревнование на калифорнийской трассе Laguna Seca.

Представители японского производителя намерены огласить страны, где пройдут гонки нового монокубка, и окончательные технические характеристики автомобилей в следующем году. Пока точно известно лишь то, что машины будут оснащаться двухлитровыми бензиновыми двигателями и «механикой».