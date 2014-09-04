Родстер Mazda MX-5 сменил поколение

Родстер Mazda MX-5 сменил поколениеНовая Mazda MX-5 стала на 100 килограммов легче
Компания Mazda официально представила родстер MX-5 следующего поколения. Премьера модели прошла одновременно в США, Европе и Японии. Дебют новинки был приурочен к 25-летию MX-5.
Внешность родстера с мягкой крышей (модель предыдущего поколения предлагается в России с жестким верхом) выполнена в дизайнерской стилистике японского автопроизводителя, которая именуется KODO. Аналогичная концепция использовалась "Маздой" при создании текущих "шестерки", "тройки" и "двойки".
Заднеприводная модель, оснащенная передней подвеской на двойных поперечных рычагах и «многорычажкой» сзади, будет предлагаться с парой бензиновых моторов семейства SkyActive-G с прямым впрыском. Двигатели, объем которых, по данным Autocar, составит 1,5 (141 лошадиная сила) и 2,0 литра (182 лошадиные силы), устанавливаются в MX-5 продольно. Они смогут работать в паре с шестиступенчатым «автоматом» или «механикой».
Мазду MX-5 нового поколения построили на новой платформе, дебютировавшей в апреле на моторшоу в Нью-Йорке. В Mazda отметили, что у новинки самая плотная компоновка агрегатов и самый низкий центр тяжести в истории модели. Масса двухдверки по сравнению с предшественником уменьшилась на 100 килограммов. Таким образом, версия с мягким верхом теперь весит чуть более тысячи килограммов, которые в равных пропорциях распределены между осями.
Габаритная длина Mazda MX-5 составляет 3915 миллиметров, ширина – 1730 миллиметров, а высота – 1235 миллиметров. Колесная база родстера равна 2315 миллиметрам. Новинка на 105 миллиметров короче, на 10 миллиметров шире и на 20 миллиметров ниже предшественника. Разница в расстоянии между осями составляет 15 миллиметров в пользу MX-5 предыдущего поколения.
Продажи MX-5 начнутся в 2015 году. По сведениям Autocar, сначала на рынок выйдет только модификация с мягкой крышей, а версия с жестким верхом будет представлена позже.