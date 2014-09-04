Родстер Mazda MX-5 сменил поколение

Заднеприводная модель, оснащенная передней подвеской на двойных поперечных рычагах и «многорычажкой» сзади, будет предлагаться с парой бензиновых моторов семейства SkyActive-G с прямым впрыском. Двигатели, объем которых, по данным Autocar, составит 1,5 (141 лошадиная сила) и 2,0 литра (182 лошадиные силы), устанавливаются в MX-5 продольно. Они смогут работать в паре с шестиступенчатым «автоматом» или «механикой».

Мазду MX-5 нового поколения построили на новой платформе, дебютировавшей в апреле на моторшоу в Нью-Йорке. В Mazda отметили, что у новинки самая плотная компоновка агрегатов и самый низкий центр тяжести в истории модели. Масса двухдверки по сравнению с предшественником уменьшилась на 100 килограммов. Таким образом, версия с мягким верхом теперь весит чуть более тысячи килограммов, которые в равных пропорциях распределены между осями.