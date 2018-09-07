В Калифорнии проведут первую официальную гонку тракторов Porsche

Гонка будет включать в себя классический старт в духе «24 часов Ле-Мана», когда гонщикам сначала нужно забраться в трактор, завести его и только потом выехать на трассу, и 15-минутного заезда до пятого поворота. По словам одного из участников, соревнование хоть и будет похоже на шутку, в нем все-таки найдется место соперничеству и борьбе.

Для участия в гонке владельцу необходимо будет прислать фотографию своего трактора с указанием модели и года выпуска, а также оплатить вступительный взнос в размере 550 долларов. За эту сумму гонщик получит место на паддоке, два билета на фестиваль, VIP-доступ на парковку.