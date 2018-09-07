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10:01

В Калифорнии проведут первую официальную гонку тракторов Porsche

Соревнование состоится в рамках фестиваля Rennsport Reunion VI

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На знаменитом автодроме WeatherTech Raceway Laguna Seca, ранее известном как Mazda Raceway Laguna Seca, пройдет первая в истории официальная гонка тракторов Porsche. Соревнование состоится в рамках фестиваля Rennsport Reunion VI — крупнейшего мероприятия, объединяющего владельцев автомобилей немецкой марки.

Гонка будет включать в себя классический старт в духе «24 часов Ле-Мана», когда гонщикам сначала нужно забраться в трактор, завести его и только потом выехать на трассу, и 15-минутного заезда до пятого поворота. По словам одного из участников, соревнование хоть и будет похоже на шутку, в нем все-таки найдется место соперничеству и борьбе.

Для участия в гонке владельцу необходимо будет прислать фотографию своего трактора с указанием модели и года выпуска, а также оплатить вступительный взнос в размере 550 долларов. За эту сумму гонщик получит место на паддоке, два билета на фестиваль, VIP-доступ на парковку.

Компания Porsche производила тракторы в период с 1956 по 1963 год. Общее количество выпущенных моделей составило 125 тысяч экземпляров. Большинство из них до сих пор работают на фермерских хозяйствах. Тракторы комплектовались двигателями с одним, двумя, тремя и четырьмя цилиндрами мощностью до 25 лошадиных сил.

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