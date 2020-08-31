500-сильный трактор установил рекорд Нюрбургринга

17:40
Немецкое автомобильное издание Auto Motor und Sport и пилот Кристиан Менцель установили новый рекорд Нюрбургринга для тракторов. Чтобы преодолеть трассу 17-тонному Claas Xerion 5000 VC потребовалось 24 минуты и 50,57 секунды.
Трактор Claas Xerion 5000 VC — самый мощный из тех, что продается в Германии. Отдача его 12,8-литрового шестицилиндрового дизельного двигателя составляет 500 лошадиных сил и 2600 Нм крутящего момента. Особенность Xerion 5000 VC — поворотная кабина, которая вместе с органами управления меняет положение и разворачивается на 180 градусов. Именно в таком режиме трактор и проехал Нордшляйфе.
В 2017 году компания Moetefindt, специализирующаяся на производстве прицепов и трейлеров, опубликовала видео, в котором универсал Porsche Panamera Sport Turismo везет по Нюрбургрингу трактор Porsche Junior 108. Утверждалось, что трасса была пройдена за рекордные 12 минут и 6 секунды, но без уточнения предыдущего достижения.