500-сильный трактор установил рекорд Нюрбургринга

Трактор Claas Xerion 5000 VC — самый мощный из тех, что продается в Германии. Отдача его 12,8-литрового шестицилиндрового дизельного двигателя составляет 500 лошадиных сил и 2600 Нм крутящего момента. Особенность Xerion 5000 VC — поворотная кабина, которая вместе с органами управления меняет положение и разворачивается на 180 градусов. Именно в таком режиме трактор и проехал Нордшляйфе.