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10:31

Гибрид Mustang и Gallardo пустят с молотка

Купе Tractorri оснащено двигателем и трансмиссией от суперкара

На торги аукционного дома Barrett-Jackson в Скотсдейле выставят необычный автомобиль. Купе Tractorri лишь внешне похоже на Ford Mustang — под кузовом скрыта техническая начинка от Lamborghini Gallardo. На постройку автомобиля потрачено 700 тысяч долларов (46,5 миллиона рублей).

Tractorri начал свою жизнь как Mustang 2007 года, в который имплантировали 5.0 V10 (в зависимости от версии от выдавал от 500 до 530 сил и 510 Нм момента), роботизированную шестиступенчатую трансмиссию E-Gear и полный привод от Gallardo. От суперкара «форду» также досталась антиблокировочная система тормозов и гидравлический лифт передней подвески. Кузов машины-донора пришлось перекроить: спереди появились указатели поворота от Porsche 911 Turbo, стальные расширители колесных арок, сзади — фонари от «ламбы».

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В салоне «Мустанга» установили модифицированную переднюю панель от Gallardo с оригинальной центральной консолью, блоком климат-контроля и переключателями, а также кресла. Потолок отделали алькантарой, а дверные панели и накладки на пороги изготовили по индивидуальному проекту. К Tractorri прилагается книга, с подробным описанием процесса постройки, а также заводская система бесключевого доступа.

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Куда более интересное сочетание представило на прошедшем шоу SEMA калифорнийское ателье Icon. Рестомод Mercury Coupe образца 1949 года они оснастили электрической силовой установкой с блоком батарей Tesla Performance емкостью 85 киловатт-часов. Разъем для подключения к зарядным станциям разместили на месте горловины топливного бака, а блоки силовой электроники и часть батарейных модулей установили так, чтобы они напоминали оригинальный V8.

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