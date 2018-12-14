Гибрид Mustang и Gallardo пустят с молотка

Tractorri начал свою жизнь как Mustang 2007 года, в который имплантировали 5.0 V10 (в зависимости от версии от выдавал от 500 до 530 сил и 510 Нм момента), роботизированную шестиступенчатую трансмиссию E-Gear и полный привод от Gallardo. От суперкара «форду» также досталась антиблокировочная система тормозов и гидравлический лифт передней подвески. Кузов машины-донора пришлось перекроить: спереди появились указатели поворота от Porsche 911 Turbo, стальные расширители колесных арок, сзади — фонари от «ламбы».