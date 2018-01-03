Автомобили Nissan научатся читать мысли

На предстоящей выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компания Nissan представит технологию Brain-to-Vehicle (B2V), которая позволит управлять машиной силой мысли. Работа системы будет продемонстрирована на специальном автомобильном симуляторе.

Как говорят в «Ниссане», новая технология позволит получить больше удовольствия от вождения. С помощью специального прибора, которого водителю необходимо будет надеть на голову, электроника сможет заранее распознать, какое именно действие в ближайшее время совершит человек, а также помочь ему в этом.

За три сотые секунды система поймет, например, в какую сторону водитель хочет повернуть руль, хочет он ускориться или затормозить. В соответствии с этими данными электронные помощники смогут заранее подготовиться к нужному действию и выполнить его быстрее. Например, подобная технология позволит уменьшить скорость реакции при экстренном торможении и резком объезде препятствия.

По данным Nissan, электроника, получив «подсказки», сможет выполнить нужное действие на 0,2-0,5 секунды быстрее человека.

Кроме того, система B2V поможет улучшить системы автопилотирования. Электроника поймет, что человек чувствует, например, дискомфорт от поездки, и нужным образом изменит свой стиль вождения и перенастроит все режимы движения.

Впервые о работе «Ниссана» на системой, позволяющей контролировать автомобиль с помощью силы мысли, стало известно в 2011 году. Тогда сообщалось, что работа над проектом ведется совместно с Высшей федеральной политехнической школы в Лозанне.