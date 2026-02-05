Трактор «Беларус» залили толстым слоем льда ради эксперимента

Опубликовано 05 февраля 2026, 09:461 мин.
Трактор «Беларус» залили толстым слоем льда ради экспериментаНеобычный тест оказался крайне эффектным
Трактор МТЗ протестировали, залив слоем льда. Belarus 1222.3 на сильном морозе долго обливали из шланга холодной водой, чтобы машина покрылась толстым слоем льда. И это удалось: через некоторое время флагманскую модель Минского тракторного завода сковало прочной ледяной коркой. Всё это делалось, ради теста, который проводили непосредственно сотрудники МТЗ.
© МТЗ
Через некоторое время тракторист открыл дверь кабины и попытался завести двигатель: 136-сильный дизель Д-260.2S3А производства Минского моторного завода без проблем запустился. В этом, собственно, и заключался смысл теста.
Добавим, что Belarus 1222.3 - это более современная версия абсолютного бестселлера «Беларус-1221.3», который прекрасно знаком каждому, кто хоть однажды встречал белорусские тракторы (его легко опознать по характерной синей окраске).
Между тем, в Белоруссии наладили выпуск грузовых фургонов Geely - это Farizon SuperVAN. Марка Farizon является коммерческим брендом группы Geely Commercial Vehicles.