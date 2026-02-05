Трактор «Беларус» залили толстым слоем льда ради эксперимента

Через некоторое время тракторист открыл дверь кабины и попытался завести двигатель: 136-сильный дизель Д-260.2S3А производства Минского моторного завода без проблем запустился. В этом, собственно, и заключался смысл теста.

Добавим, что Belarus 1222.3 - это более современная версия абсолютного бестселлера «Беларус-1221.3», который прекрасно знаком каждому, кто хоть однажды встречал белорусские тракторы (его легко опознать по характерной синей окраске).