В Белоруссии наладили выпуск грузовых фургонов Geely

Литий-железо-фосфатная батарея может иметь ёмкость 67 или 83 кВт⋅ч, а отдача единственного электромотора, что вращает передние колёса, составляет 231 л.с. Запас хода должен доходить до 450 км, но реальные показатели будут меньше.

Первые машины (ещё китайской сборки) вышла на рынок соседней страны минувшим летом, а сейчас появилась локализованная версия. Однако собеседник журнала Motor затруднился уточнить, какой завод наладил производство таких электрокаров.

Стоимость базовой версии — 146 900 белорусских рублей (около 4 млн российских рублей по текущему курсу), но, по местным правилам, покупатель получит до 29 000 налогового вычета. Также машина сможет пользоваться выделенными полосами и бесплатно парковаться.