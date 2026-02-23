Трактор переехал москвичку и попал на видео

«Жильцы рассказывают, что недовольны управляющей компанией — пешеходные тротуары не чистят, из-за чего женщине и пришлось идти по дороге», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как трактор сбивает женщину, которая стоит на заснеженной проезжей части, от удара москвичка падает в сугроб, тогда автомобиль переезжает ей ноги. По данным канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии: врачи доставили пешехода в больницу им. Вересаева.

До этого в Петербурге на видео попало, как Honda сбила пенсионерку на переходе. Инцидент произошёл накануне на улице Красного Курсанта. Уличная камера запечатлела аварию. На кадрах видно, как иномарка влетает в петербурженку, от удара женщина подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую, но спасти её не удалось. Водительница, которая была за рулем Honda в момент аварии, стала фигуранткой уголовного дела о нарушении ПДД.

Ранее в Подмосковье пешеход не выжил в жестком ДТП.