Новости
Опубликовано 18 февраля 2026, 12:22
1 мин.

В Подмосковье пешеход не выжил в жестком ДТП

В Московской области автомобиль влетел в пешехода . Инцидент произошел 18 февраля в г. о. Балашиха. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».
ДТП в Подмосковье
ДТП в Подмосковье
© Подмосковная полиция
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Сегодня около 10:28 возле одного из домов, расположенных на улице Новослободской в микрорайоне Железнодорожный, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП человек получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее неизвестные на Toyota Prius похитили приморца.