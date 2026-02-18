В Подмосковье пешеход не выжил в жестком ДТП

«Сегодня около 10:28 возле одного из домов, расположенных на улице Новослободской в микрорайоне Железнодорожный, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП человек получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее неизвестные на Toyota Prius похитили приморца.