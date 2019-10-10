Трамп поручил сделать автомобили дешевле и тяжелее

По данным ТАСС, Трамп поручил федеральному правительству страны намеренно принять меры, которые смогут снизить стоимость машин на 3,5 тысячи долларов (около 226,5 тысяч рублей по текущему курсу). По мнению президента, такой шаг будет стимулировать граждан покупать новые автомобили, а не подержанные.

Во время выступления в Белом доме президент США заявил, что автомобили не только очень дорогие, но и недостаточно безопасные.