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16:30

Трамп поручил сделать автомобили дешевле и тяжелее

Власти уже начали работать над новыми стандартами отрасли

Президент США Дональд Трамп решил бороться со старыми машинами на дорогах путем резкого снижения стоимости новых. Кроме того, он отрицательно отозвался о слишком легких автомобилях, которые бывают небезопасны при аварии.

По данным ТАСС, Трамп поручил федеральному правительству страны намеренно принять меры, которые смогут снизить стоимость машин на 3,5 тысячи долларов (около 226,5 тысяч рублей по текущему курсу). По мнению президента, такой шаг будет стимулировать граждан покупать новые автомобили, а не подержанные.

Во время выступления в Белом доме президент США заявил, что автомобили не только очень дорогие, но и недостаточно безопасные.

«Они калифорнийские власти производят свои машины очень легкими, как папье-маше. ДТП в этих автомобилях крайне опасны», — добавил Трамп.

Президент подчеркнул, что в ближайшее время федеральные власти подготовят ряд поправок и объявят о новых стандартах в автомобильной отрасли. Но подробностей о них нет даже в официальном сообщении Белого дома.