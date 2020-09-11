Минтранс предложил сделать дороги платными, а транспорт – бесплатным

Документ предполагает введение механизма «пользователь платит» для российских дорог. Согласно плану, с 2025 года начнут взимать плату за проезд по региональным дорогам, а к 2035 году – за проезд по городским и федеральным трассам со «всех категорий пользователей». При этом не уточняется, будет ли платным проезд на личном транспорте по всем дорогам.

Механизм «пользователь платит» позволит финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать её использование. Он также станет стимулом для использования и развития общественного транспорта, который станет бесплатным, и будет побуждать автомобилистов пересаживаться на велосипеды и самокаты.

На сегодняшний день общественный транспорт менее популярен у россиян, чем личный, отмечает Минтранс. «Несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси», жители страны продолжают делать выбор в пользу личных автомобилей.