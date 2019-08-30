В России предложили считать транспортный налог по-новому

Из бюллетеня Счетной палаты следует, что контрольный орган проводил проверку администрирования налогов. Она выявила несовершенство системы, а именно – отсутствие в перечне роскошных автомобилей, облагающихся повышенным налогом, дорогостоящих моделей.

Например, в списке нет электрокара Tesla Model S, седана Mercedes-Benz S63 АМG 4matic, спорткара Porsche Cayman GТ4, а также «заряженного» внедорожника Jeep Grand Cherokee SRT8 и кроссоверов Mercedes-AMG GLE 63 и BMW X6 M50d. В перечне не присутствует даже Bugatti Veyron Grand Sport стоимостью 100 миллионов рублей.