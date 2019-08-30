Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:31

В России предложили считать транспортный налог по-новому

Повышающий коэффициент хотят привязать не к стоимости автомобиля, а к мощности двигателя

В Счетной палате придумали, как сделать список машин, облагающихся «налогом на роскошь», более справедливым. Для этого необходимо при расчете транспортного налога учитывать не цену машины (более трех миллионов рублей), а мощность мотора.

Из бюллетеня Счетной палаты следует, что контрольный орган проводил проверку администрирования налогов. Она выявила несовершенство системы, а именно отсутствие в перечне роскошных автомобилей, облагающихся повышенным налогом, дорогостоящих моделей.

Например, в списке нет электрокара Tesla Model S, седана Mercedes-Benz S63 АМG 4matic, спорткара Porsche Cayman GТ4, а также «заряженного» внедорожника Jeep Grand Cherokee SRT8 и кроссоверов Mercedes-AMG GLE 63 и BMW X6 M50d. В перечне не присутствует даже Bugatti Veyron Grand Sport стоимостью 100 миллионов рублей.

Получается, что владельцы этих автомобилей платят транспортный налог в обычном размере. Коэффициент в свою очередь применяется только к машинам стоимостью более трех миллионов рублей и варьируется от 1,1 до трех в зависимости от цены, отдачи силового агрегата и года выпуска транспортного средства.

Источник: Счетная палата