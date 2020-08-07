В России предложили отменить транспортный налог на некоторые машины

На сегодняшний день в России транспортный налог рассчитывают исходя из мощности автомобиля. В стране действуют установленные законом ставки – от 2,5 рублей до 15 рублей за лошадиную силу. Региональные власти могут увеличивать ставки, но не более чем в 10 раз.

В конце июля в Госдуме предложили освободить от транспортного налога россиян, которые не пользуются машиной более полугода. Однако в таком случае автовладельцам придется сдать регистрационные знаки на хранение в автоинспекцию.