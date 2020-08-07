В России предложили отменить транспортный налог на некоторые машины

В письме Власов отметил, что недорогие отечественные машины с маленькими двигателями являются самыми распространенными в России. Следовательно, отмена налога на такие автомобили может стать небольшой мерой поддержки для россиян.
«Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», – говорится в обращении депутата, оказавшемся в распоряжении РИА «Новости».
По мнению парламентария, такой шаг существенно поддержит также российский автопроизводителей, пострадавших от пандемии коронавируса. В связи с этим Власов просит Минфин проанализировать возможности введения меры.
На сегодняшний день в России транспортный налог рассчитывают исходя из мощности автомобиля. В стране действуют установленные законом ставки – от 2,5 рублей до 15 рублей за лошадиную силу. Региональные власти могут увеличивать ставки, но не более чем в 10 раз.
В конце июля в Госдуме предложили освободить от транспортного налога россиян, которые не пользуются машиной более полугода. Однако в таком случае автовладельцам придется сдать регистрационные знаки на хранение в автоинспекцию.