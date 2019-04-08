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17:15

Volkswagen улучшил фургон Transporter

Представлен самый утилитарный представитель обновленного семейства T6.1

Компания Volkswagen представила обновленный фургон Transporter T6.1. Модель получила ряд технологических улучшений и слегка подкорректированную внешность. Публичный дебют самой утилитарной версии семейства состоится на выставке bauma 2019 в Мюнхене.
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Как и представленный ранее Multivan, Transporter отличается от дорестайлинговой машины более узкими фарами, бамперами и решеткой радиатора. Главное технологическое отличие — переход от гидравлического к электромеханическому усилителю руля, и, следовательно, поддержка всех современных ассистирующих систем. Среди них — функции Trailer Assist, упрощающая движение задним ходом с прицепом.

Кроме того, фургон можно оборудовать 230-вольтовой розеткой и запираемым ящиком в пассажирском двухместном сиденье. Для перевозки длинномерных грузов основание кресел можно сделать сквозным. Это увеличивает длину грузового отсека обновленного Transporter с 2450 до 2800 миллиметров, а у машины с удлиненной колесной базой — с 2900 до 3300 миллиметров.

Расширено стандартное оснащение модели, куда отныне входят зеркала с электроприводом и обогревом, электростеклоподъемники, магнитола с Bluetooth и светодиодная подсветка салона.

Гамма двигателей Volkswagen Transporter T6.1 состоит из дизеля 2.0 TDI в разных степенях форсировки: 90, 110, 150 и 199 лошадиных сил. Старшие агрегаты могут сочетаться с полным приводом 4Motion. Помимо этого, Transporter впервые получит электрическую версию со 112-сильным мотором и запасом хода 400 километров в цикле NEDC.

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