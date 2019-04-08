Volkswagen улучшил фургон Transporter

Как и представленный ранее Multivan, Transporter отличается от дорестайлинговой машины более узкими фарами, бамперами и решеткой радиатора. Главное технологическое отличие — переход от гидравлического к электромеханическому усилителю руля, и, следовательно, поддержка всех современных ассистирующих систем. Среди них — функции Trailer Assist, упрощающая движение задним ходом с прицепом.
Кроме того, фургон можно оборудовать 230-вольтовой розеткой и запираемым ящиком в пассажирском двухместном сиденье. Для перевозки длинномерных грузов основание кресел можно сделать сквозным. Это увеличивает длину грузового отсека обновленного Transporter с 2450 до 2800 миллиметров, а у машины с удлиненной колесной базой — с 2900 до 3300 миллиметров.
Расширено стандартное оснащение модели, куда отныне входят зеркала с электроприводом и обогревом, электростеклоподъемники, магнитола с Bluetooth и светодиодная подсветка салона.
Гамма двигателей Volkswagen Transporter T6.1 состоит из дизеля 2.0 TDI в разных степенях форсировки: 90, 110, 150 и 199 лошадиных сил. Старшие агрегаты могут сочетаться с полным приводом 4Motion. Помимо этого, Transporter впервые получит электрическую версию со 112-сильным мотором и запасом хода 400 километров в цикле NEDC.