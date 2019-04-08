Volkswagen улучшил фургон Transporter

Кроме того, фургон можно оборудовать 230-вольтовой розеткой и запираемым ящиком в пассажирском двухместном сиденье. Для перевозки длинномерных грузов основание кресел можно сделать сквозным. Это увеличивает длину грузового отсека обновленного Transporter с 2450 до 2800 миллиметров, а у машины с удлиненной колесной базой — с 2900 до 3300 миллиметров.