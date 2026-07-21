Трехлетний Honda Stepwgn из Японии можно привезти за 3 млн рублей

«Главный вопрос — покупать из наличия или заказывать автомобиль самому. В последнем случае можно сэкономить несколько сотен тысяч рублей, но нужно готовиться к ожиданию в несколько месяцев. Да и совсем без посредников обойтись не получится, особенно если вы проживаете в европейской части России», — говорится в публикации.

В России работают проверенные компании, которые помогают с подбором автомобилей на японских аукционах. Трёхлетний Honda Stepwgn с небольшим пробегом на внутреннем рынке Японии обойдётся примерно в 1,6−1,7 млн рублей с учётом всех аукционных и посреднических сборов. Морская доставка с фрахтом добавит ещё 80−90 тысяч рублей. Затем следуют растаможка и оформление электронного ПТС — эта процедура занимает около двух месяцев и обходится в 850−900 тысяч рублей. Дополнительно потребуется оплатить услуги таможенного брокера, которые составят около 10% от стоимости.