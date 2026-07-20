В продаже возник предсерийный ЗИЛ «Бычок» на шасси Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz официально предоставила столичному заводу право на использование своих узлов и агрегатов. Так как заказ был небольшим, сборку проводило конструкторско-экспериментальное производство завода.

Как выяснил журнал Motor, нынешний владелец планирует выручить за дизельный автомобиль 350 тыс. рублей. По уверениям продавца, пробег машины 1994 года выпуска составляет 300 тыс. км.

Под капотом установлен 86-сильный дизельный мотор объёмом 4,0 литра, с которым работает 5-ступенчатая «мезаника». Серийные «Бычки» комплектовались «тракторными» двигателями Минского моторного завода.

Читайте также:

— В России начали продавать частные заправки

— Последняя Lada Niva со старым мотором выпущена в Тольятти

— Ушедший из России Volkswagen предложит Passat жителям Казахстана