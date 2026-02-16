Три популярных марки переписали цены на свои автомобили

Марка Livan ввела новые прайс-листы на все без исключения модели: автомобили китайского производителя стали дороже на 200 тыс. рублей. Так, X3 Pro теперь стоит 1 869 900, X6 Pro — 2 244 000, а S6 Pro — 2 084 000 рублей.

У кроссовера Belgee X70 белорусской сборки корректировка затронула только полноприводные версии, которые стали дороже на 20 тыс. В итоге, минимальная стоимость автомобиля теперь составляет 2 806 990.

Jetour поднял цены на кроссовер T2: в комплектациях Expedition и Discovery 2025 и 2024 годов выпуска прибавка слоставила 100 тыс. В итоге, Expedition отныне стоит 4 349 000, а Discovery — 4 549 000 рублей.