Три ряда и электрокомпрессор: Audi представила Q7 третьего поколения

Новый Q7 сохранил узнаваемый силуэт, но получил решетку радиатора, которая опционально может быть снабжена подсветкой, а также двухъярусную головную оптику. Светодиодные задние фонари — с восемью вариантами графики и функцией коммуникации с другими участниками движения.

В салоне — архитектура с тремя дисплеями: виртуальная комбинация приборов, центральный экран и отдельный дисплей для пассажира. В отделке применяется натуральное дерево. Q7 третьего поколения доступен с пятью, шестью или семью посадочными местами. Панорамная крыша получила регулируемую прозрачность (девять уровней) и светодиодную подсветку, синхронизированную с салонной. Также в списке опций — доводчики дверей и 23-дюймовые колесные диски.