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Опубликовано 09 июня 2026, 15:44
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Три ряда и электрокомпрессор: Audi представила Q7 третьего поколения

Audi впервые показала кроссовер Q7 нового поколения. Машина третьего поколения построена на новой платформе, она получила полностью переработанный салон, который может быть пятиместным, шестиместным или семиместным. На европейском рынке новый Audi Q7 получит дизели, на американском — бензиновые моторы. В продаже в Германии — с сентября 2026 года, заказы принимаются с июня.
Новый Audi Q7
Новый Audi Q7
© Audi
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Новый Q7 сохранил узнаваемый силуэт, но получил решетку радиатора, которая опционально может быть снабжена подсветкой, а также двухъярусную головную оптику. Светодиодные задние фонари — с восемью вариантами графики и функцией коммуникации с другими участниками движения.

В салоне — архитектура с тремя дисплеями: виртуальная комбинация приборов, центральный экран и отдельный дисплей для пассажира. В отделке применяется натуральное дерево. Q7 третьего поколения доступен с пятью, шестью или семью посадочными местами. Панорамная крыша получила регулируемую прозрачность (девять уровней) и светодиодную подсветку, синхронизированную с салонной. Также в списке опций — доводчики дверей и 23-дюймовые колесные диски.

Новый Audi Q7

© Audi

В Европе на старте продаж Q7 предлагается только с 3.0-литровым турбодизелем V6 в двух версиях на 245 л.с. и 299 л.с. Двигатель оснащен электрическим нагнетателем, который раскручивается до 90 000 об/мин за 250 миллисекунд. Трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат», в наличии и фирменный полный привод quattro с самоблокирующимся дифференциалом. Для рынка США будут доступны бензиновые V6 и V8.

Цены в Германии стартуют от 87,9 тыс. евро (8,4 млн рублей). Заказы откроются в июне, первые поставки — в сентябре 2026 года. Сборка, как и прежде, организована на заводе в Братиславе.

Ранее стало известно, что в Краснодаре организовали производство копий гиперкаров Bugatti Mistral.

Автор:Михаил Лобачёв
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