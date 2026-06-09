Опубликовано 09 июня 2026, 15:081 мин.
В Краснодаре наладили выпуск гиперкаров Bugatti Mistral
В России организовали производство копий гиперкаров Bugatti Mistral. Российское ателье Sestarini из Краснодара наладило изготовление реплик Вugаtti Мistrаl в натуральную величину (масштаб 1:1) с полной сборкой автомобиля под ключ. Как выяснил журнал Motor, проект реализуется исключительно как готовый автомобиль — продажа отдельных кузовов или элементов не предусмотрена.
© Bugatti
Заказчик машины получит не статичный экспонат, а полноценный автомобильный проект, в котором будут воссозданы пропорции, фирменная «подкова» Вugаtti, боковая линия и характер открытого гиперкара.
Базовая версия реплики стоит 6 млн рублей, но если клиент захочет более детализированную версию, которая будет технически ближе к оригиналу, то цена вырастет до 12 млн рублей.
Исходный Bugatti W16 Mistral оснащён 8-литровым W16 с четырьмя турбинами, но реплика получит куда более скромный набор агрегатов. Подробности ателье Sestarini предлагает обсуждать индивидуально.
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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
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