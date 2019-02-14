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11:40

«Горячий» Volkswagen T-Roc R: первое изображение

Кроссовер получит двигатель от хот-хэтча Golf R

Готовая к серийному производству версия «заряженного» Volkswagen T-Roc R дебютирует в Женеве. Субкомпактный кроссовер получил агрессивный обвес и двигатель от Golf R.

По предварительной информации, топовая модификация «Ти-Рока» получит двухлитровую «турбочетверку» от Golf R мощностью 300 лошадиных сил. До вступления в силу нового цикла измерений уровня вредных выбросов WLTP отдача агрегата составляла 310 сил. Турбомотор будет работать в паре с семиступенчатым «роботом». Привод у «горячего» кроссовера будет полным.

По аналогии с другими R-моделями «заряженный» T-Roc получит новый аэродинамический обвес с массивными воздухозаборниками в бампере, выхлопную систему с четырьмя патрубками и 19-дюймовые колеса.

Обычный Volkswagen T-Roc дебютировал в августе 2017 года. Кроссовер построен на модульном шасси MQB A и предлагается с шестью силовыми установками. Базовый мотор — 115-сильный агрегат объемом один литр, а топовый — 190-сильный объемом два литра.

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