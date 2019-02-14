«Горячий» Volkswagen T-Roc R: первое изображение

По аналогии с другими R-моделями «заряженный» T-Roc получит новый аэродинамический обвес с массивными воздухозаборниками в бампере, выхлопную систему с четырьмя патрубками и 19-дюймовые колеса.

Обычный Volkswagen T-Roc дебютировал в августе 2017 года. Кроссовер построен на модульном шасси MQB A и предлагается с шестью силовыми установками. Базовый мотор — 115-сильный агрегат объемом один литр, а топовый — 190-сильный объемом два литра.