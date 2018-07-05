Компания уменьшит отдачу мотора из-за новых экологических требований

Пульс

Volkswagen сделает Golf R слабее на 10 лошадиных сил

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5 июля 2018

Компания Volkswagen уменьшит мощность двигателя «заряженного» хэтчбека Golf R на десять лошадиных сил, сообщает Autocar. Это произойдет из-за нового цикла измерений уровня вредных выбросов WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure или Всемирный гармонизированный тестовый цикл для легковых автомобилей), который пришел на смену устаревшему NEDC.

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Решение немецкой марки затронет все автомобили, которые сейчас находятся в производстве. Компания оповестит всех клиентов, оставивших заказы на хот-хэтч, что отдача силовой установки сократится.

Как именно будет уменьшена мощность, в «Фольксвагене» не уточнили. Вероятно, изменения внесут в выпускную систему машин. Прежде всего это делается для уменьшения уровня вредных выбросов, чтобы попасть под требования цикла WLTP.

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Хэтчбек Golf R оснащается двухлитровым турбомотором, который ранее выдавал 310 сил. С ним машина набирала первую «сотню» за 4,6 секунды. Также для модели доступен пакет Performance, который позволяет сдвинуть ограничитель максимальной скорости с 250 до 267 километров в час. Кроме того, он предполагает установку титанового выпуска Akrapovic и более мощных тормозов, перенастройку подвески.

Ранее о том, что мощность мотора снизится на 10 сил сообщила и компания Seat. «Заряженный» хэтчбек Leon Cupra, «родственник» Golf R, теперь станет 290-сильным. Причина та же – сертификация под новый измерительный цикл.

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В начале года из-за несоответствия требованиям WLTP компания BMW досрочно прекратила выпуск седана M3, приостановила производство модели M550i и отказалась от топовой модификации «семерки» с двигателем V12 при следующем обновлении.

Эти же требования привели к приостановке продаж всех моделей Porsche, Audi SQ5 и Peugeot 308 GTi.

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