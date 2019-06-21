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10:49

Volkswagen вывел на тесты кросс-кабриолет

Испытания открытой версии кроссовера T-Roc сняли на видео

На дорогах общего пользования был замечен кроссовер Volkswagen T-Roc с тканевой складной крышей. Премьера новинки состоится до конца этого года, а в продажу кабриолет поступит в 2020 году.
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Судя по видео с дорожных тестов, кросс-кабриолет получил тканевый верх и две двери. На рынке автомобиль предложат с безальтернативным передним приводом, так как вариант с четырьмя ведущими колесами оказался слишком тяжелым.

Что касается моторной гаммы, то её кабриолет разделит со стандартным T-Roc. В нее войдут «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и двухлитровый двигатель с отдачей 190 лошадиных сил, которые сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

До недавнего времени в модельном ряду Volkswagen было два кабриолета — Golf Cabriolet и Beetle Convertible, однако оба они были сняты с производства. Открытый Golf покинул конвейер в 2016 году, а «Жук» — двумя годами позже. Таким образом, T-Roc Cabriolet станет единственной моделью немецкого бренда со складной крышей, а также единственным компактным кроссовером-кабриолетом на рынке после ухода Range Rover Evoque Convertible.

Источник: Carspotter Jeroen
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