Volkswagen вывел на тесты кросс-кабриолет

Судя по видео с дорожных тестов, кросс-кабриолет получил тканевый верх и две двери. На рынке автомобиль предложат с безальтернативным передним приводом, так как вариант с четырьмя ведущими колесами оказался слишком тяжелым.
Что касается моторной гаммы, то её кабриолет разделит со стандартным T-Roc. В нее войдут «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и двухлитровый двигатель с отдачей 190 лошадиных сил, которые сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.
До недавнего времени в модельном ряду Volkswagen было два кабриолета — Golf Cabriolet и Beetle Convertible, однако оба они были сняты с производства. Открытый Golf покинул конвейер в 2016 году, а «Жук» — двумя годами позже. Таким образом, T-Roc Cabriolet станет единственной моделью немецкого бренда со складной крышей, а также единственным компактным кроссовером-кабриолетом на рынке после ухода Range Rover Evoque Convertible.