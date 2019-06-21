Volkswagen вывел на тесты кросс-кабриолет

Судя по видео с дорожных тестов, кросс-кабриолет получил тканевый верх и две двери. На рынке автомобиль предложат с безальтернативным передним приводом, так как вариант с четырьмя ведущими колесами оказался слишком тяжелым.

Что касается моторной гаммы, то её кабриолет разделит со стандартным T-Roc. В нее войдут «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и двухлитровый двигатель с отдачей 190 лошадиных сил, которые сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.