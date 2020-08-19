Посмотрите на Ford Mustang с деталями от гоночного внедорожника

Двухдверка с невероятно раздутыми арками собрана на шасси с передним и задним подрамниками от нынешнего GT350. Кузов полностью новый — он покрыт нержавеющим раствором Steel-It на полиуретановой основе и надет на каркас из легированной стали. В подвеске использованы регулируемые стойки Penske. Установлены гоночные тормоза от GT350 без АБС, а 18-дюймовые колеса обуты в шины BF-Goodrich размерности 335/30.
Под капотом маслкара трудится «коробочный» Coyote V8 5.0, который в стоке выдает 466 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента. Агрегат оборудован впуском и системой смазки от GT350, а также выпускным коллектором Kooks Headers и электрическим водяным насосом. Коробка — стандартный для Мустанга десятидиапазонный автомат с поворотным переключателем режимов на руле и лепестками.
Но самое интересное в машине — детали от трофи-трака: передняя и задняя оптика плюс направляющие в салоне для крепления оборудования.
Тем временем оригинальный Ford Mustang Shelby GT350R британского гонщика и гоночного инженера Кена Майлза ушел на онлайн-аукционе Original Spring Classic Mecum за рекордные 3,85 миллиона долларов (282 миллиона рублей), что сделало его самым дорогим Мустангом, когда-либо пущенным с молотка.