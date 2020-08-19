Посмотрите на Ford Mustang с деталями от гоночного внедорожника

Под капотом маслкара трудится «коробочный» Coyote V8 5.0, который в стоке выдает 466 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента. Агрегат оборудован впуском и системой смазки от GT350, а также выпускным коллектором Kooks Headers и электрическим водяным насосом. Коробка — стандартный для Мустанга десятидиапазонный автомат с поворотным переключателем режимов на руле и лепестками.

Но самое интересное в машине — детали от трофи-трака: передняя и задняя оптика плюс направляющие в салоне для крепления оборудования.