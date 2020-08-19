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Посмотрите на Ford Mustang с деталями от гоночного внедорожника

Автомобиль принимает участие в национальном чемпионате SCCA по автокроссу

Алексей Носаченко
Американец Марк Стивенс построил необычный гоночный Ford Mustang для национального чемпионата SCCA по автокроссу. То, что выглядит, как поникар образца 1965 года, на самом деле является рестомодом с «коробочным» двигателем V8 5.0 и деталями от внедорожника для трофи-рейдов.

Двухдверка с невероятно раздутыми арками собрана на шасси с передним и задним подрамниками от нынешнего GT350. Кузов полностью новый — он покрыт нержавеющим раствором Steel-It на полиуретановой основе и надет на каркас из легированной стали. В подвеске использованы регулируемые стойки Penske. Установлены гоночные тормоза от GT350 без АБС, а 18-дюймовые колеса обуты в шины BF-Goodrich размерности 335/30.

Под капотом маслкара трудится «коробочный» Coyote V8 5.0, который в стоке выдает 466 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента. Агрегат оборудован впуском и системой смазки от GT350, а также выпускным коллектором Kooks Headers и электрическим водяным насосом. Коробка — стандартный для Мустанга десятидиапазонный автомат с поворотным переключателем режимов на руле и лепестками.

Но самое интересное в машине — детали от трофи-трака: передняя и задняя оптика плюс направляющие в салоне для крепления оборудования.

Тем временем оригинальный Ford Mustang Shelby GT350R британского гонщика и гоночного инженера Кена Майлза ушел на онлайн-аукционе Original Spring Classic Mecum за рекордные 3,85 миллиона долларов (282 миллиона рублей), что сделало его самым дорогим Мустангом, когда-либо пущенным с молотка.

Источник: Muscle Cars & Truck