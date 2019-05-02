Видео: 2400-сильный грузовик дрифтит и жжет шины

«Пайкс Пик» — одно из старейших автосостязаний в мире. Участники «Гонки к облакам» (так еще называют это соревнование) взбираются по 20-километровому серпантину, состоящему из 156 поворотов, который ведет на вершину одноименной горы. Старт обычно дают на высоте 2860 метров над уровнем моря, финиш — на высоте 4300 метров. Сейчас дорога целиком покрыта асфальтом, но еще в девяностые здесь была просто укатанная грунтовка.