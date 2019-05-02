Видео: 2400-сильный грузовик дрифтит и жжет шины

Грузовик оснащен 2400-сильным дизельным двигателем с тремя турбинами и системой впрыска смеси из воды и метанола. По словам Райана, «приблизительный» максимальный крутящий момент агрегата достигает 5,4 тысячи Нм, при этом «в нагрузке» этот мотор потребляет около 11 тысяч литров воздуха в минуту. Также машина имеет гоночную подвеску, тормоза с водяным охлаждением, продвинутую систему охлаждения всех агрегатов и гигантское антикрыло от машин IndyCar из 1990-х. На скорости 128 километров в час оно обеспечивает 816 килограммов прижимной силы.
Источник видео: Hoonigan Daily Transmission
«Пайкс Пик» — одно из старейших автосостязаний в мире. Участники «Гонки к облакам» (так еще называют это соревнование) взбираются по 20-километровому серпантину, состоящему из 156 поворотов, который ведет на вершину одноименной горы. Старт обычно дают на высоте 2860 метров над уровнем моря, финиш — на высоте 4300 метров. Сейчас дорога целиком покрыта асфальтом, но еще в девяностые здесь была просто укатанная грунтовка.
Майк Райан участвовал в качестве каскадера при съемках автомобильных сцен франшизы «Форсаж», «Терминатора-2», «Часа пик-3», а также «Дня независимости».