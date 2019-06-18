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19:24

Tesla Model 3 превратили в пикап

Девушка-блогер опередила Илона Маска в создании практичного электромобиля

Youtube-блогер Симона Гирц решила не ждать появления «настоящего» пикапа Tesla, а собрать собственный вариант на базе Model 3. Заручившись поддержкой Рича Бенуа из Rich Rebuilds, не раз перебиравшего электромобили Tesla, Гирц купила машину и взялась за работу.
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Блогеры выбрали Model 3 из-за алюминиевого кузова, который значительно легче модифицировать, чем стальной, как у Model X и Model S. Процесс создания пикапа включал несколько этапов. Первый – это демонтаж салона, крыши и багажника, второй – избавление от «лишних» задних стоек, а третий – установка каркаса в кузове.

Бонусом Гирц разместила багажник из сваренных стальных труб на крыше электромобиля. Там же закрепили три небольших прожектора, которые придали машине экспедиционный вид. В шутку пикап назвали «Траклой» от слов «Тесла» и «трак».

Что же касается официального электрического пикапа Tesla, то он появится не раньше, чем через несколько лет. По словам Илона Маска, модель можно будет купить за 50 тысяч долларов «или еще дешевле». О новинке известно следующее: она получит двойную кабину с шестью посадочными местами, а в состав силовой установки войдут два электромотора, которые обеспечат «умопомрачительный крутящий момент». По предварительным оценкам, запас хода электропикапа составит 650-800 километров.

Источник: Simone Giertz
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