Tesla Model 3 превратили в пикап

Блогеры выбрали Model 3 из-за алюминиевого кузова, который значительно легче модифицировать, чем стальной, как у Model X и Model S. Процесс создания пикапа включал несколько этапов. Первый – это демонтаж салона, крыши и багажника, второй – избавление от «лишних» задних стоек, а третий – установка каркаса в кузове.

Бонусом Гирц разместила багажник из сваренных стальных труб на крыше электромобиля. Там же закрепили три небольших прожектора, которые придали машине экспедиционный вид. В шутку пикап назвали «Траклой» от слов «Тесла» и «трак».