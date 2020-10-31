Видео: 44-тонные седельные тягачи устроили гонки на прямой

Для гонок выбрали бескапотные дизельные седельные тягачи с задним приводом, 12-скоростной автоматической коробкой передач и стандартной кабиной. Оба грузовика оснащены вспомогательной осью-ленивцем.
Фото: Mercedes-Benz Acrtos
Mercedes-Benz Actros приводит в движение 10,7-литровый 480-сильный (2200 Нм) шестицилиндровый турбомотор OM470. В активе топ-версии Scania R500 13,0-литровый 500-сильный (2550 Нм) шестицилиндровый турбодвигатель.
Видео: YouTube-канал carwow
Хотя грузовики Mercedes-Benz и Scania отличались по исходным характеристикам, дуэль выдалась зрелищной, а на дистанции в четверть мили соперников разделили 0,1 секунды. Заезды автопроездов снаряжённой массой 44 тонны также оказались любопытными, хотя столь медленный дрэг блогеры ранее не снимали.
Для обозревателей carwow дрэг на тягачах стал не первым опытом сравнения коммерческих машин по «суперкаровским» лекалам — полгода назад на канале показали гонку четырёх лёгких цельнометаллических фургонов.