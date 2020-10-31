Видео: 44-тонные седельные тягачи устроили гонки на прямой

Хотя грузовики Mercedes-Benz и Scania отличались по исходным характеристикам, дуэль выдалась зрелищной, а на дистанции в четверть мили соперников разделили 0,1 секунды. Заезды автопроездов снаряжённой массой 44 тонны также оказались любопытными, хотя столь медленный дрэг блогеры ранее не снимали.

Для обозревателей carwow дрэг на тягачах стал не первым опытом сравнения коммерческих машин по «суперкаровским» лекалам — полгода назад на канале показали гонку четырёх лёгких цельнометаллических фургонов.