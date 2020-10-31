16:16

Видео: 44-тонные седельные тягачи устроили гонки на прямой

Блогеры сравнили характеристики фур в необычном тесте

© Скрин видео, YouTube-канал carwow
Сергей Ильин
YouTube-канал carwow устроил гонку между 44-тонными седельными тягачами Mercedes-Benz и Scania. Обозреватели оценили динамику грузовиков без прицепа в дрэг-гонке на 402 метра, затем сравнили гружёные фуры на той же дистанции, устроили серию заездов «с хода» и оценили эффективность торможения автопоездов.

Для гонок выбрали бескапотные дизельные седельные тягачи с задним приводом, 12-скоростной автоматической коробкой передач и стандартной кабиной. Оба грузовика оснащены вспомогательной осью-ленивцем.

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Фото: Mercedes-Benz Acrtos

Mercedes-Benz Actros приводит в движение 10,7-литровый 480-сильный (2200 Нм) шестицилиндровый турбомотор OM470. В активе топ-версии Scania R500 13,0-литровый 500-сильный (2550 Нм) шестицилиндровый турбодвигатель.

Видео: YouTube-канал carwow

Хотя грузовики Mercedes-Benz и Scania отличались по исходным характеристикам, дуэль выдалась зрелищной, а на дистанции в четверть мили соперников разделили 0,1 секунды. Заезды автопроездов снаряжённой массой 44 тонны также оказались любопытными, хотя столь медленный дрэг блогеры ранее не снимали.

Для обозревателей carwow дрэг на тягачах стал не первым опытом сравнения коммерческих машин по «суперкаровским» лекалам — полгода назад на канале показали гонку четырёх лёгких цельнометаллических фургонов.