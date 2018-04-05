Ролик снят ведущими шоу The Slow Mo Guys

Пульс

Посмотрите, что происходит с грузовиком при столкновении с мостом в слоу-мо

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5 апреля 2018

На YouTube-канал The Slow Mo Guys показали, что происходит с фургоном грузовика при столкновении с невысоким мостом. Процесс разрушения автомобиля запечатлен при помощи замедленной съемки.

Как оказалось, такая авария может не только серьезно повредить машину, но и саму опорную конструкцию. В случае с роликом The Slow Mo Guys, алюминиевые профили фургона пробили верхний контейнер.

Ролик с YouTube-канала The Slow Mo Guys

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Чуть раньше в Сети появилось видео со 144-й аварией под мостом в Санкт-Петербурге, на котором написано «Опасно! Низкий мост. Газель не проедет». Высота моста всего 2,7 метра, и у него даже есть свой аккаунт в твиттере под названием «Мост глупости».

Ранее The Slow Mo Guys также показали, как автомобили уничтожают при помощи четырехтонного подвесного стального шара, который используют для сноса строений.

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