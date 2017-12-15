В ролике раздавили Buick, Honda Element и BMW 3-Series

Пульс

Посмотрите, как машины уничтожают четырехтонным шаром в слоу-мо

E35f6669046ee356bf25cabc680eac39ac1acb0d
15 декабря 2017

На YouTube-канале The Slow Mo Guys появился ролик, в котором автомобили уничтожают при помощи четырехтонного подвесного стального шара, обычно использующегося для сноса строений. Процесс разрушения машин запечатлен при помощи замедленной съемки.

Первым уничтоженным автомобилем стал седан Buick (с 2:20), вторым – Honda Element (c 4:40), а третьим – кабриолет BMW 3-Series в кузове Е46 (c 7:35). Если вид раздавленных машин неприемлем, то можно посмотреть на то, как Tesla и Toyota сражаются друг с другом в перетягивании каната.

Шторм, пожар и извержение вулкана: как гибнут машины

Случаи, когда автомобили превращаются в металлолом по воле случая или каприза природы

Новости по теме
15 декабря 2017
Видео: Tesla и Toyota сразились в перетягивании каната
14 декабря 2017
Видео: как засадить пять внедорожников и два трактора, спасая одну «Ниву»