Посмотрите, как машины уничтожают четырехтонным шаром в слоу-мо

На YouTube-канале The Slow Mo Guys появился ролик, в котором автомобили уничтожают при помощи четырехтонного подвесного стального шара, обычно использующегося для сноса строений. Процесс разрушения машин запечатлен при помощи замедленной съемки.

Первым уничтоженным автомобилем стал седан Buick (с 2:20), вторым – Honda Element (c 4:40), а третьим – кабриолет BMW 3-Series в кузове Е46 (c 7:35). Если вид раздавленных машин неприемлем, то можно посмотреть на то, как Tesla и Toyota сражаются друг с другом в перетягивании каната.