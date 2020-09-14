На аукционе продают президентский лимузин Lincoln

Избранный в 1945 году президентом США Гарри Трумэн спустя несколько лет правления попросил General Motors построить для автопарка Белого дома десять автомобилей. Однако из-за радикальной политики 33-го главы государства американский автопроизводитель отказался поставлять машины. В связи с этим руководство Белого дома арендовало 10 лимузинов Lincoln Cosmopolitan, каждый из которых предварительно модифицировали в соответствии с требованиями безопасности американского президента.
Выставленный на продажу Lincoln использовал лично Гарри Трумэн во время поездок в Нью-Йорк. Лимузин имеет удлиненную на 368 сантиметров колесную базу. Благодаря этому в салоне «Линкольна» могут комфортно разместиться 7 человек. Также из-за особых требований безопасности автомобиль оснащен дополнительной броней, в связи с чем его составляет более 2 700 килограммов.
По словам продавца, автомобиль находится в идеальном состоянии. В 1990 году лимузин прошел полную реставрацию и до 2001 года участвовал в выставках музея Флориды в США. Под капотом Lincoln Cosmopolitan находится 5,5-литровый V8 мощностью 152 лошадиные силы. Агрегат работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость ретроавтомобиля составляет 150 километров в час.
В настоящий момент приобрести часть американской истории можно за 160 000 долларов (примерно 12 миллионов рублей по текущему курсу).
Накануне в Северной Америке выставили на продажу бронированный лимузин Ford Excursion, который принадлежал посольству Иордании в США и возил короля Абдаллу II. Приобрести люковый внедорожник 2005 года с пробегом 6473 километра можно за 84 000 долларов (примерно 6 300 000 рублей по текущему курсу).