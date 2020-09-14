На аукционе продают президентский лимузин Lincoln

Избранный в 1945 году президентом США Гарри Трумэн спустя несколько лет правления попросил General Motors построить для автопарка Белого дома десять автомобилей. Однако из-за радикальной политики 33-го главы государства американский автопроизводитель отказался поставлять машины. В связи с этим руководство Белого дома арендовало 10 лимузинов Lincoln Cosmopolitan, каждый из которых предварительно модифицировали в соответствии с требованиями безопасности американского президента.

Выставленный на продажу Lincoln использовал лично Гарри Трумэн во время поездок в Нью-Йорк. Лимузин имеет удлиненную на 368 сантиметров колесную базу. Благодаря этому в салоне «Линкольна» могут комфортно разместиться 7 человек. Также из-за особых требований безопасности автомобиль оснащен дополнительной броней, в связи с чем его составляет более 2 700 килограммов.