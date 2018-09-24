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16:35

Новый лимузин Трампа впервые показался на публике

Публичный дебют автомобиля состоялся во время визита президента США в Нью-Йорк

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© Фото: Steve Holland
Новый лимузин Дональда Трампа фотографировали про время визита президента США в Нью-Йорк. Публичный дебют «Кадиллака», также известного как The Beast (Зверь), состоялся на центральной вертолетной станции Манхеттена.

О готовности новой машины и ее передаче Секретной службе США сообщалось в апреле. Бывший глава Cadillac Йохан де Найссен в интервью агентству Fox News заявил, что компания выполнила все условия договора и передала автомобиль клиенту. Ввод «Зверя» в эксплуатацию планировался на конец лета текущего года.

Видео: THEMAJESTIRIUM1

The Beast построен на платформе тяжелого пикапа. Пассажиры машины находятся внутри бронированной капсулы, оборудованной системой пожаротушения и защищяющей от химического и биологического оружия. Помимо этого, лимузин оснащен системой ночного видения, специальной подвеской, усиленными кевларом покрышками, дымовыми пушками и системой защиты, пропускающей электрический заряд через ручки дверей.

Лимузин президента России в аэропорту Хэльсинки.

Новый лимузин Владимира Путина показали публике весной во время инаугурации президента России. Автомобиль, разработанный в рамках проекта Единая модульная платформа (Кортеж), получил гибридную силовую установку на базе 600-сильного двигателя 4.4 V8, девятидиапазонный «автомат» и полный привод.

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