Новый лимузин Трампа впервые показался на публике

О готовности новой машины и ее передаче Секретной службе США сообщалось в апреле. Бывший глава Cadillac Йохан де Найссен в интервью агентству Fox News заявил, что компания выполнила все условия договора и передала автомобиль клиенту. Ввод «Зверя» в эксплуатацию планировался на конец лета текущего года.