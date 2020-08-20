Дональд Трамп объявил бойкот шинам Goodyear. Они стоят на его лимузине

В американских СМИ появилась информация о том, что руководство компании Goodyear в ходе корпоративного тренинга по толерантности включила призыв «Сделаем Америку снова великой» в список недопустимых среди своих сотрудников. В связи с этим под запретом на предприятии оказались фирменные кепки с лозунгом Трампа.

Узнав об этом, Дональд Трамп резко высказался в адрес производителя шин, призвав своих сторонников не покупать продукцию Goodyear, сделав выбор в пользу «покрышок лучшего качества за гораздо меньшую сумму». В свою очередь, президент пообещал в ближайшее время сменить шины Goodyear, установленные на его лимузине Cadillac One на покрышки другой компании.