Дональд Трамп объявил бойкот шинам Goodyear. Они стоят на его лимузине

В американских СМИ появилась информация о том, что руководство компании Goodyear в ходе корпоративного тренинга по толерантности включила призыв «Сделаем Америку снова великой» в список недопустимых среди своих сотрудников. В связи с этим под запретом на предприятии оказались фирменные кепки с лозунгом Трампа.
Узнав об этом, Дональд Трамп резко высказался в адрес производителя шин, призвав своих сторонников не покупать продукцию Goodyear, сделав выбор в пользу «покрышок лучшего качества за гораздо меньшую сумму». В свою очередь, президент пообещал в ближайшее время сменить шины Goodyear, установленные на его лимузине Cadillac One на покрышки другой компании.
Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!).— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020
Представители Goodyear заявили, что не имеют к скандальной презентации никакого отношения, но не стали скрывать, что просят своих сотрудников отказаться от выражения политических взглядов на рабочем месте. Несмотря на официальное опровержение, акции шинной компании обрушились сразу после заявления американского президента.
Дональд Трамп довольно часто высказывается в резкой манере. Например, в октябре прошлого года американский президент решил бороться со старыми машинами на дорогах путем резкого снижения стоимости новых. Кроме того, он отрицательно отозвался о слишком легких автомобилях, назвав их папье-маше.