17:37

Дональд Трамп объявил бойкот шинам Goodyear. Они стоят на его лимузине

Президент пообещал снять их со своего автомобиля

Анастасия Дубина
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте объявил бойкот шинам марки Goodyear и призвал отказаться от покупки их продукции. Его гнев вызвала информация о том, что руководство компании запретило сотрудникам носить кепки с надписью «Сделаем Америку снова великой».

В американских СМИ появилась информация о том, что руководство компании Goodyear в ходе корпоративного тренинга по толерантности включила призыв «Сделаем Америку снова великой» в список недопустимых среди своих сотрудников. В связи с этим под запретом на предприятии оказались фирменные кепки с лозунгом Трампа.

Узнав об этом, Дональд Трамп резко высказался в адрес производителя шин, призвав своих сторонников не покупать продукцию Goodyear, сделав выбор в пользу «покрышок лучшего качества за гораздо меньшую сумму». В свою очередь, президент пообещал в ближайшее время сменить шины Goodyear, установленные на его лимузине Cadillac One на покрышки другой компании.

Представители Goodyear заявили, что не имеют к скандальной презентации никакого отношения, но не стали скрывать, что просят своих сотрудников отказаться от выражения политических взглядов на рабочем месте. Несмотря на официальное опровержение, акции шинной компании обрушились сразу после заявления американского президента.

Дональд Трамп довольно часто высказывается в резкой манере. Например, в октябре прошлого года американский президент решил бороться со старыми машинами на дорогах путем резкого снижения стоимости новых. Кроме того, он отрицательно отозвался о слишком легких автомобилях, назвав их папье-маше.