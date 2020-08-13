Россиян начали штрафовать за багажники на крыше

В регламенте прописано, что все усовершенствования автомобилей должны в обязательном порядке утверждаться Госавтоинспекцией и сертифицироваться в специальных лабораториях. В число таких изменений, кроме багажников, входят нештатные фаркопы, фары и другие изменения конструкции автомобилей.

Без регистрации таких изменений машина в соответствии с перечнем неисправностей, прописанным в ПДД, будет считаться непригодной к эксплуатации. За выезд на дороги общего пользования на таком автомобиле предусмотрен штраф. Кроме этого, инспектор имеет право попросить демонтировать «инородные» детали прямо на месте.