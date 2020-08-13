Россиян начали штрафовать за багажники на крыше

В регламенте прописано, что все усовершенствования автомобилей должны в обязательном порядке утверждаться Госавтоинспекцией и сертифицироваться в специальных лабораториях. В число таких изменений, кроме багажников, входят нештатные фаркопы, фары и другие изменения конструкции автомобилей.
Без регистрации таких изменений машина в соответствии с перечнем неисправностей, прописанным в ПДД, будет считаться непригодной к эксплуатации. За выезд на дороги общего пользования на таком автомобиле предусмотрен штраф. Кроме этого, инспектор имеет право попросить демонтировать «инородные» детали прямо на месте.
«Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей», – гласит статья 12.5 КоАП РФ.
Штатных багажников, установленных на заводе автопроизводителем, новые правила не касаются.
В июне Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет. Таким образом ведомство предлагает наказывать нетрезвых водителей, которые перевозят несовершеннолетних детей до шестнадцати лет.