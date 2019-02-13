Видео: 1750-сильный гиперкар-ящер SSC Tuatara в движении

Первый прототип «Туатары» дебютировал на конкурсе элегантности Пеббл-Бич в 2011 году. На первоначальном этапе машину планировали оснастить 6,9-литровым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами. Проектная мощность — 1700 сил при использовании гоночного топлива. Серийный гиперкар с дизайном от экс-стилиста Pininfarina Джейсона Кастриоты показали лишь в августе 2018-го.