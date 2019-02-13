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15:25

Видео: 1750-сильный гиперкар-ящер SSC Tuatara в движении

Двухдверка призвана стать самым быстрым дорожным автомобилем

Американская фирма SSC North America опубликовала короткий ролик, в котором можно увидеть гиперкар Tuatara во время движения. Двухдверка будет выпущена тиражом в 100 экземпляров, и по замыслу создателей должна стать самым быстрым дорожным автомобилем.

Словом «туатара» аборигены Новой Зеландии называют гаттерию — реликтовую ящерицу. Это слово переводится как «гребни на спине».

SSC Tuatara оснащен 5,9-литровым V8 с двумя турбонагнетателям, жидкостными интеркулерами и системой впрыска с двумя форсунками на каждый цилиндр. На обычном бензине двигатель выдает 1350 лошадиных сил, на бензоэтиловой смеси E85 — 1750 лошадиных сил.

Видео: SSC North America

Первый прототип «Туатары» дебютировал на конкурсе элегантности Пеббл-Бич в 2011 году. На первоначальном этапе машину планировали оснастить 6,9-литровым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами. Проектная мощность — 1700 сил при использовании гоночного топлива. Серийный гиперкар с дизайном от экс-стилиста Pininfarina Джейсона Кастриоты показали лишь в августе 2018-го.

В конструкции Tuatara преимущественно используется углепластик. Масса гиперкара составляет 1247 килограммов, а коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,279. У Bugatti Chiron этот показатель равен 0,38, а у Koenigsegg Agera — 0,33.

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